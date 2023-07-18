Наталка Денисенко рассекретила стоимость отдыха в Турции: "Цены очень выросли"

Украинская актриса Наталка Денисенко уехала с 5-летним сыном Андрюшей отдыхать в Турцию.

В Instagram-stories поклонники знаменитости просто засыпали ее вопросами касательно отпуска. В частности, пользователи интересовались, сколько стоит неделя отдыха в Турции. Наталка не стала скрывать, а честно ответила.

В частности, отпуск актрисе стоил 90 тысяч гривен. В эту стоимость входит перелет из Молдовы в Турцию, проживание в гостинице. Правда, цены сильно поднялись, ведь еще в прошлом году Наталка отдыхала за 70 тысяч гривен.

"В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тысяч гривен. В этом году цены очень выросли, и перелет и гостиница стоили 90 тысяч гривен. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе", — поделилась актриса.

Сын Наталии Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Правда, Наталка Денисенко выбрала для проживания недешевую гостиницу, а именно одну из лучших в Турции. Знаменитость довольна обслуживанием, едой и пляжем.

"Очень красивая, стильная гостиница, пять звезд. Я привыкла к хорошим гостиницам. Этой более чем довольна. Вкусная еда и напитки, супер сервис, идеальный пляж для деток", — рассказала актриса.

Отель, где живет Наталья Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко жаловалась на россиян в Турции. Актриса рассказывала, как жители страны-агрессора ведут себя, когда слышат украинский язык.

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