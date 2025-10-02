Наталка Денисенко рассекретила свой самый большой гонорар и сколько зарабатывает за один съемочный день

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко, которую недавно застали в страстных объятиях манекенщика, откровенно рассказала о своих доходах.

Артистка сейчас является очень сильно популярной. Кроме того, Наталка Денисенко является одной из востребованных актрис, которой немало платят. На проекте "Ранок у великому місті" знаменитость говорит, что получает за съемочную смену почти тысячу долларов. Обычно сейчас в Украине актерам платят 10-20 тысяч гривен, что уже считается замечательным гонораром.

"Сейчас актерам могут платить от 10 до 20 тысяч гривен, и это высокий гонорар. Мне за смену платят почти тысячу долларов", - говорит знаменитость.

Больше всего Наталка Денисенко зарабатывала за один съемочный день - это пять тысяч долларов. Впрочем, это была рекламная кампания, поэтому и гонорар такой большой. По словам артистки, обычно так актерам не платят.

"Самый большой гонорар за съемки - это, наверное, пять тысяч долларов, но это был рекламный съемочный день, поэтому это слишком высокий гонорар, так не платят", - подытожила артистка.

Напомним, сейчас немало сплетен бушует вокруг личной жизни Наталки Денисенко. Знаменитость подозревают в романе с манекенщиком Юрием Савранским. Масла в огонь добавило и то, что мужчина разводится с женой. Инициатором стал именно Савранский.