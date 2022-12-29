Наталка Денисенко рассказала, как 5-летний сын реагирует на долгую разлуку с отцом, который служит в ВСУ

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась, как ее 5-летний сын реагирует на длительную разлуку с отцом, актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ.

Как призналась актриса в разговоре с сайтом ТСН.ua, она не скрывает от сына то, что в Украине идет война и то, что его отец сегодня защищает ее от оккупантов.

"Он все понимает. Он понимает, что идет война, что на нас напала Россия. Он уже взрослый, ему 5 лет, и он умный мальчик. Поэтому он просто ждет папу", — поделилась Наталка.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также Денисенко рассказала, что не может часто видеться с мужем, ведь он находится далеко от дома. Новогодние праздники звездная семья также, скорее всего, будет встречать отдельно.

"Не знаю, когда уж его увижу, когда его отпустят. Он был летом в "командировке", а потом их отпустили на несколько месяцев, и вот он снова уехал. На Новый год, скорее всего, он не приедет", — рассказала актриса.

Напомним, недавно Наталка Денисенко показала, как провожает Андрея Фединчика на фронт.

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