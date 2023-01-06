Наталка Денисенко рассказала, как на сутки потеряла связь с мужем, который служит в ВСУ

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как испугалась, когда ее муж Андрей Федичник перестал выходить на связь на передовой.

Звезда "Крепостной" поделилась своими переживаниями в стороз в Instagram. Актриса показала переписку с мужем, когда писала ему, а он не отвечал.

"Еще пару часов назад я реально начала очень переживать. Потому что раз 24 часа мы обязательно списываемся...", — рассказала Денисенко.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

К счастью, через некоторое время Андрей ответил жене и написал, что у него все хорошо. Наталья написала, что в такие моменты прекрасно понимает, как тяжело сегодня многим украинкам, которые ждут своих защитников.

"После того, как я написала во все мессенджеры — получила ответ. Даже не представляю, как тем женщинам, которые не получают сообщений неделями... Очень хотелось бы поддержать всех, кто ждет своих мужчин! Мы не одни. Держимся",- написала Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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