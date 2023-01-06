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Наталка Денисенко рассказала, как на сутки потеряла связь с мужем, который служит в ВСУ

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Наталка Денисенко рассказала, как на сутки потеряла связь с мужем, который служит в ВСУ

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса поддержала всех женщин, кто ждет своих защитников.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как испугалась, когда ее муж Андрей Федичник перестал выходить на связь на передовой.

Звезда "Крепостной" поделилась своими переживаниями в стороз в Instagram. Актриса показала переписку с мужем, когда писала ему, а он не отвечал.

"Еще пару часов назад я реально начала очень переживать. Потому что раз 24 часа мы обязательно списываемся...", — рассказала Денисенко.

© instagram.com/natalka_denisenko
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

К счастью, через некоторое время Андрей ответил жене и написал, что у него все хорошо. Наталья написала, что в такие моменты прекрасно понимает, как тяжело сегодня многим украинкам, которые ждут своих защитников.

"После того, как я написала во все мессенджеры — получила ответ. Даже не представляю, как тем женщинам, которые не получают сообщений неделями... Очень хотелось бы поддержать всех, кто ждет своих мужчин! Мы не одни. Держимся",- написала Наталка.

© instagram.com/natalka_denisenko
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Дата публикации
Просмотры
418
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