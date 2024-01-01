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Наталка Денисенко рассказала, как пережила ужасную атаку вражеских дронов по Одессе

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
614
Время на прочтение
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Наталка Денисенко рассказала, как пережила ужасную атаку вражеских дронов по Одессе

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка находилась вместе с мужем и сыном в городе, который оккупанты атаковали беспилотниками.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о пережитой ужасной атаке вражеских дронов по Одессе.

К слову, в городе знаменитость находилась вместе с мужем-военным и сыном. Именно туда Андрея Фединчика отпустили на выходной день. Однако новогодняя ночь в Одессе была тревожной. Российские оккупанты атаковали город дронами-камикадзе.

"С Новым годом! Ночью была страшная атака шахедов на Одессу... Мы увидели, как сбили один...", — поделилась актриса.

Пост Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Пост Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко во время воздушной тревоги пряталась с семьей в укрытии. По словам знаменитости, хранилище было просторное и удобно обустроено, что там даже можно было отдохнуть.

"В отеле есть очень красивое и комфортное укрытие. Там даже можно спать! Вчера на стрессе вам не сняла", – рассказала знаменитость.

Напомним, Наталка Денисенко встретила Новый год вместе с сыном и мужем в Одессе. К слову, возлюбленного артистки отпустили на выходные, поэтому семья решила встречать праздник вместе.

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Дата публикации
Просмотры
614
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