Наталка Денисенко рассказала, как в их семье прошел Новый год: "Сыночек испугался, дрожали стены"

Также актриса поделилась, что это первый ее Новый год, когда рядом нет мужа.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, какой была новогодняя ночь для их семьи.

Новый 2023 год для знаменитости начался с циничных обстрелов россиян. Как рассказала знаменитость, она столь мощных взрывов не слышала с начала полномасштабного вторжения. Тем временем сынишка Наталки настолько испугалась, что начала плакать.

"У нас вот так Новый год начался. Сыночек испугался. Таких сильных взрывов я не слышала с начала полномасштабного... дрожали стены... Спасибо ПВО. А тем забугорным еб**нам не долго осталось", — написала Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В общем, Новый год для Денисенко был сложным и тем, что ныне ее муж, актер Андрей Фединчик, находится на фронте, поэтому в новогоднюю ночь они не были вместе.

"Это первый такой Новый год… Я даже не знаю, когда мы увидимся… И самое печальное, что меня поймет большая часть женщин в Украине", — поделилась знаменитость.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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