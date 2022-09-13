Наталка Денисенко рассказала, как в восемь лет едва не стала жертвой изнасилования

Звезда украинского кино Наталка Денисенко рассказала, как едва не стала жертвой изнасилования.

Знаменитость призналась, что занимается половым воспитанием 4-летнего сына. А все потому, чтобы мальчик умел отстаивать личные границы, ведь у самой Наталки был болезненный опыт.

К слову, когда Денисенко было всего восемь лет, ее чуть не изнасиловали. Наталку схватил незнакомый мужчина и стал ламать. Актрисе повезло, ведь она сумела убежать от него.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"У меня сынишка, ему 4 года, и он знает что такое пенис, что такое вульва. У нас есть книга "Малечі про інтимні речі". И там расписано. Не только о сексе, а больше об интимных органах, о личных границах, что нельзя, если тебя кто-то... Потому что меня, например, в детстве встретил маньяк, он меня облапал и чуть не изнасиловал. Я от него убежала. Мне где-то восемь лет было. Я прибежала домой, меня трясло, и я не могла сказать маме, что меня дядя хотел изнасиловать или трогал мои интимные органы, потому что со мной об этом не говорили. Я просто сказала: "Меня испугал дядя, он меня схватил", — поделилась знаменитость на шоу "Чат Дівчат".

Впоследствии, артистка все же сумела рассказать о случившемся с ней в детстве. Впрочем, она это сделала только во взрослом возрасте.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно Наталка Денисенко рассказала, на какие средства живет их семья. К слову, ее муж служит в ВСУ и получает маленькую зарплату. Потому семья Наталки живет на сбережения. Кроме этого, актриса сейчас тоже зарабатывает.

Читайте также: