Наталка Денисенко рассказала, как выдерживает разлуку с мужем, который служит в ВСУ: "Так живут тысячи"

Украинская актриса Наталка Денисенко на себе почувствовала всю тяжесть разлуки с любимым, актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в рядах ВСУ.

Супруги не виделись уже длительное время из-за того, что Фединчик находится на фронте. В сторис в Instagram Денисенко рассказала, как выдерживает разлуку с любимым.

"Так живут тысячи женщин у нас в стране и за рубежом... Это жертва, которую мы платим за будущее наших детей в свободной Украине", — сказала актриса.

Наталка призналась, что за это время уже привыкла самостоятельно решать все бытовые трудности, поэтому когда Андрей вернется домой, ей снова придется учиться быть слабой женщиной.

"Мне страшно самой себе признаваться, но я привыкла быть сильной и самостоятельной, независимой. Я все могу сделать сама... У меня даже есть целая система, как поднимать тяжелые пакеты из супермаркета…..и так во всем! Когда муж вернется, мне снова нужно будет учиться жить вместе с ним, учиться просить помощи, быть слабой", — поделилась актриса.

Ранее Наталка Денисенко рассказала сайту ТСН.ua, как на продолжительную разлуку с отцом реагирует их 5-летний сын.

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