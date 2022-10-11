Наталка Денисенко рассказала, на какие средства живет ее семья во время войны

Сейчас семья актрисы осталась без своего основного заработка.

Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко рассказала, как зарабатывает деньги для своей семьи во время полномасштабной войны в Украине.

Актрисе пришлось частично приостановить свою творческую деятельность, ведь многие фильмы и телепроекты свернули свои съемочные площадки в лучшие времена.

Как рассказала Наталка "24 канала", ее семье повезло, ведь до войны у них были неплохие сбережения.

"До войны мы очень много работали. Очень много. Поэтому имеем достаточно неплохие сбережения и живем на них. Мы собирали деньги на дом. Дома нет, но есть за что жить. Также есть какая-то работа в озвучивании, в инстаграм-коллаборациях. Вот на это мы и живем", — поделилась актриса.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Сейчас муж Наталки, актер Андрей Фединчик, служит в ВСУ, а она занимается волонтерской деятельностью и устраивает благотворительные поэтические вечера.

Напомним, на днях семья актрисы Наталка Денисенко отпраздновала 5-летие сына.

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