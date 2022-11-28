Наталка Денисенко рассказала о службе мужа Фединчика на фронте: "Это страшно"

Актриса вспомнила, как сильно волновалась из-за родителей, которые в начале полномасштабной войны были в Чернигове.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о своем муже, актере Андрее Фединчике, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ.

Как призналась знаменитость в программе ЖВЛ, своего возлюбленного она не хотела отпускать на войну. Актриса просила мужа, чтобы тот остался рядом с ней и сыном. Впрочем, Фединчик нашел нужные слова, как успокоить свою жену.

"Я ему звонила и сказала: "Ты вообще можешь отказаться?". Плакала… И он мне сказал одну вещь тогда, и больше я такого не делала. Он говорит: "Наташа, прекрати меня деморализовать. Это мое решение – стать на защиту своей страны. Ты должна меня поддерживать, а не говорить, что ты ушел, меня оставил. Прекрати так поступать. Я не хочу больше с тобой на эту тему говорить", — вспомнила Наталка.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Теперь же звезда понимает, что мужу просто нужно было оказаться в таких стрессовых условиях и на поле боя выплеснуть гнев.

"Полигоны, стрельба. Он мне показывал видео с учений – это страшно. После этих учений он такой радостный. Возможно, ему просто в жизни нужны такие штуки: когда ты в стрессовых ситуациях, когда ты выплескиваешь этот адреналин, гнев", — добавила актриса .

К слову, не только из-за мужа Наталка Денисенко волновалась. В начале полномасштабной войны родители знаменитости находились в Чернигове, который беспощадно уничтожали россияне. Маме Наталки тогда были необходимы лекарства, которые заканчивались в городе. Впоследствии актриса смогла помочь родным эвакуировать их.

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"Моя мама еще только после больницы была, и они сидели в подвале, и нужны были антибиотики, а уже ничего не было в аптеках. Со светом были перебои, со связью тоже, потом кончилась вода. Мои родители не хотели уезжать. Вот типа: "Мы будем здесь". Это было морально ужаснее всего", — вспомнила звезда.

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