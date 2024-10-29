Наталка Денисенко рассказала о службе мужа Фединчика в ВСУ: "Работает в очень опасных местах"

Артистка также поделилась, как поддерживает с ним отношения на расстоянии и как они воспитывают сына.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о службе мужа-военного, актера Андрея Федичника, в рядах ВСУ.

Избранник артистки встал на защиту Украины еще в начале полномасштабной войны. Денисенко в интервью Viva! говорит, что ее возлюбленный на самом деле работает в опасных местах, из-за чего она очень волнуется. Впрочем, Андрей Федичник успокаивает жену. Актер пытается быть с возлюбленной на связи, а если такой возможности у него не будет, то предупреждает заранее.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мне повезло, что мой муж всегда пытается быть на связи. Даже когда не может, он заранее предупреждает: "Я только вернулся с задания, сейчас буду спать, поэтому буду не на связи". Он работает в очень опасных местах, и это, конечно, вызывает тревогу о его безопасности. Но он всегда держит меня в курсе: что и как, чтобы я не волновалась", — говорит артистка.

Наталка Денисенко делится, что отношения с Андреем Федичником строит в режиме онлайн. Супруги также в таком формате воспитывают сына. Они обсуждают по телефону все важные моменты, что касаются 7-летнего Андрюши, а также их семейной жизни. Обычно супруги переписываются или общаются по телефону. Крайне редко паре удается связаться с помощью видеосвязи.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Наша жизнь сейчас преимущественно онлайн. Воспитание сына тоже. Мы много общаемся через аудиосообщения, реже – видео, потому что ему не всегда это удобно из-за работы. Но мы поддерживаем контакт, обсуждаем все, что касается сына, его развития, нашей семейной жизни. Мы живем в формате онлайн-отношений: от любовных переписок до воспитания сына – все происходит через экраны", – призналась артистка.

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказывала о ссорах с мужем. Также артистка признавалась, как Андрей Фединчик реагирует на ее откровенные фото в Сети.

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