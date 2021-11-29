Наталка Денисенко рассказала о своей детской травме: "Заново училась ходить"

Звезда неудачно упала.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о своей детской травме.

Это произошло, когда будущей звезде было всего лишь семь лет. Наталка тогда неудачно упала. Сразу все было хорошо, однако, через несколько дней она почувствовала сильную боль в спине.

Наталка Денисенко в детстве / instagram.com/natalka_denisenko

"Дома я споткнулась и упала. От падения у меня перехватило дыхание. Через 30 секунд боль прошла, но через несколько дней я начала чувствовать боль в спине. Конечно же сказала маме, и после снимка в больнице мне диагностировали перелом 5-6 позвоночных тел", – рассказала в своем Instagram артистка.

Прошел месяц, и трещины зажили. Впрочем, звезда заново училась ходить. Наталка вспоминает, что мама носила ее портфель, потому что ей нельзя было поднимать тяжелые вещи.

"Позвоночник и мышцы были очень слабые, врач посоветовал "укреплять мышечный корсет" и отдать меня на танцы, я была очень рада", — вспомнила звезда.

Наталка Денисенко в детстве / instagram.com/natalka_denisenko

Наталка начала заниматься балетом. Хотя ее семья жила бедно, родители все делали для того, чтобы дочь ходила на танцы.

"Сейчас у меня сколиоз (через ту травму), но благодаря балету не так выражен", — поделилась Наталья.

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

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