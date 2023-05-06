Наталка Денисенко рассказала о тяжелой болезни близкого человека: "Каждый день мы боремся"

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась неприятными подробностями личной жизни.

Долгое время знаменитость не хотела рассказывать, что сейчас переживает ее семья. Однако решилась все-таки откровенно поговорить с поклонниками.

В сторис в Instagram Наталка призналась, что отец ее мужа, актера и военнослужащего Андрея Фединчика, сильно заболел.

"С недавних пор в нашу семью пришла новость, из-за которой мы все очень засорены... Папа моего мужа очень заболел", – поделилась Денисенко.

Наталка Денисенко рассказала о тяжелой болезни близкого человека / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса показала фото Фединчика с отцом, который сейчас, судя по фотографии, находится в больнице.

Андрей Фединчик с отцом / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Какая именно болезнь постигла близкого человека, Наталка рассказывать не стала. Однако призналась, что сейчас вся ее семья каждый день пытается справиться с ситуацией. Но напомнила, что фанам не стоит расценивать всю ее жизнь только через призму соцсетей.

"Каждый день мы боремся со своими эмоциями, боремся с обстоятельствами, и пытаемся дальше что-то делать... Просто напомню: картинка у инста это 1-10% из того, что мы действительно проживаем", — добавила Денисенко.

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