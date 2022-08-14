Наталка Денисенко рассказала о зарплате мужа в ВСУ и какие он дает прогнозы касательно войні в Украине

Актриса Наталка Денисенко рассказала о зарплате мужа, который служит в рядах ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Фединчик пошел защищать Украину от российских оккупантов. Как призналась Денисенко, зарплату муж получает. Правда, небольшую. По словам актрисы, этого не хватило бы, чтобы обеспечить всю семью. Впрочем, Фединчик пошел служить не из-за денег. Актер вступил в ряды ВСУ, чтобы защитить страну от оккупантов.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Тем более, у семьи Денисенко есть деньги. У них есть определенные сбережения, на которые они живут, а также сама Наталка сейчас зарабатывает.

"Для нас это сейчас такие деньги, типа спасибо — на бензин хватает. Спасибо, конечно, что платят, но он там не из-за денег. Он мог бы больше заработать на озвучках. Ему платят деньги, но это не такие деньги, на которые может выжить целая семья. Возможно, у кого-то и 90-100 тысяч зарплата, но он не военный, он рядовой в ВСУ. Хотя он работает с военными, у него зарплата там самая низкая", — рассказала Наталка на YouTube-канале "Гончарова" .

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также Наталка призналась, что ее муж ей почти ничего не рассказывает о службе, он не хочет, чтобы жена волновалась. Хотя актриса может расспрашивать его, когда это все кончится наконец-то. Андрей Фединчик говорит любимой, что нужно набраться терпения, ведь быстро война в Украине не закончится

"Он говорит, что быстро ничего не закончится и нужно набраться терпения", — призналась Наталка.

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