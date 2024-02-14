Наталка Денисенко растрогала, как муж поздравил ее с фронта с Днем святого Валентина

Звезда показала, как возлюбленный ее порадовал в День влюбленных.

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками, как муж-военный Андрей Фединчик поздравил ее с Днем святого Валентина.

В сторис своей страницы в Instagram звезда сериала "Крепостная" разместила короткий ролик, в котором показала, как возлюбленный с фронта сумел порадовать свою избранницу.

В видео Денисенко похвасталась красивым огромным букетом из роз и трогательной валентинкой: "Моей любимой жене!".

Похоже, что презент от мужа Наталка получила с самого утра. Ведь видео артистка записала прямо в спальне, сидя на кровати и при этом предстала без макияжа и заспаной:

"Спасибо, мой любимый! Как я скучаю!" – подписала ролик Денисенко.

Наталка Денисенко похвасталась подарком от мужа-военного ко Дню влюбленных

Напомним, на днях Наталка Денисенко поделилась подробностями личной жизни. В частности, актриса призналась, как они с мужем-защитником Андреем Фединчиком поддерживают страсть на расстоянии. Денисенко честно рассказала, что они с любимым практиковали виртуальный секс. "У нас был период секса онлайн и всех этих эротических переписок", – делилась Денисенко. По словам актрисы, когда муж бывает дома, она даже отменяет работу, чтобы побольше времени побыть рядом с любимым.

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