Наталка Денисенко растрогала видео, как встретилась с мужем-военным на фронте

Украинская актриса Наталка Денисенко растрогала видео с трогательной встречей с мужем-военным, актером Андреем Фединчиком.

В частности, возлюбленный знаменитости с начала полномасштабной войны служит на фронте. Встретится с мужем Наталке удается крайне редко. Однако у актрисы была возможность поехать к возлюбленному и наконец-то увидеться с ним.

Наталка Денисенко поехала к мужу / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Я проснулась в пять часов утра и попала домой очень поздно. Почти весь день провела за рулем. Измученная, но действительно счастлива. Потому что я увиделась с мужем, пусть совсем немного, но спасибо за это", — поделилась Наталка.

Наталка Денисенко с мужем / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса отметила, что была счастлива увидеться с мужем. Правда, их свидание длилось всего несколько часов.

"Проехать сотни километров туда-обратно, чтобы попасть на свидание с мужем на несколько часов", — рассказала актриса.

Напомним, недавно певица Наталка Карпа показала семейные кадры с мужем-военным. Евгений Терехов провел в кругу семьи день рождения.

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