Наталка Денисенко растрогала видео, как встретилась с мужем-военным на фронте

Артистка сама поехала к Андрею Фединчику.
Украинская актриса Наталка Денисенко растрогала видео с трогательной встречей с мужем-военным, актером Андреем Фединчиком.
В частности, возлюбленный знаменитости с начала полномасштабной войны служит на фронте. Встретится с мужем Наталке удается крайне редко. Однако у актрисы была возможность поехать к возлюбленному и наконец-то увидеться с ним.
"Я проснулась в пять часов утра и попала домой очень поздно. Почти весь день провела за рулем. Измученная, но действительно счастлива. Потому что я увиделась с мужем, пусть совсем немного, но спасибо за это", — поделилась Наталка.
Актриса отметила, что была счастлива увидеться с мужем. Правда, их свидание длилось всего несколько часов.
"Проехать сотни километров туда-обратно, чтобы попасть на свидание с мужем на несколько часов", — рассказала актриса.
Напомним, недавно певица Наталка Карпа показала семейные кадры с мужем-военным. Евгений Терехов провел в кругу семьи день рождения.
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