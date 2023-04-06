Наталка Денисенко растрогала встречей с мужем-военным после длительной разлуки

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками радостной новостью. Мужа знаменитости – актера Андрея Фединчика – отпустили с фронта побыть с семьей.

В своем Instagram Наталка рассказала, что была невероятно рада, ведь не видела возлюбленного с декабря прошлого года. Актриса вместе с сыном Андрюшей поехала встречать мужа на вокзале. 5-летний мальчик был счастлив, когда наконец-то встретился с папой.

Наталка Денисенко с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Эта история началась с вокзала и нашей долгожданной встречи. Андрюша так ждал, был так рад! Это счастье", — поделилась знаменитость.

Андрей Фединчик с сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса также опубликовала в фотоблоге серию семейных фотографий, которые они уже успели сделать дома.

"Наконец-то вместе! Долгожданная встреча", — добавила актриса.

Наталка Денисенко с мужем и сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно в Сети распространились слухи, что якобы Наталка Денисенко во второй раз беременна. Знаменитость эмоционально ответила на эти сплетни.

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