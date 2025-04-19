Наталка Денисенко разводится с мужем-военным Фединчиком после восьми лет брака

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко разводится с мужем-военным Андреем Фединчиком, с которым восемь лет прожила в браке.

О разрыве пара стало известно из реестра рассмотрения судебных дел. Истицей выступила Наталка Денисенко. В частности, актриса подала в суд на расторжение брака еще 31 января. Соответственно, истцом выступает Андрей Фединчик. Дело о разводе супругов будет рассмотрено в суде уже 8 мая.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик разводятся / © court.gov.ua

Пока что больше подробностей о разрыве пары неизвестно. Ни Наталка Денисенко, ни Андрей Фединчик публично не комментируют свой развод.

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Отметим, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик прожили в браке восемь лет. Они познакомились во время съемок сериала "Клан ювелиров", где между ними вспыхнула искра. В апреле 2017 года влюбленные поженились, а свадьбу свою они отпраздновали на Мальдивах. Осенью того же года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / © instagram.com/andreyfedinchik

Напомним, недавно лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк официально подтвердил развод с супругой. Также музыкант поделился, как на него повлиял разрыв с возлюбленной.