Наталка Денисенко решилась на лазерные процедуры красоты и напугала покрасневшим лицом

Украинская актриса Наталка Денисенко решилась на лазерные процедуры красоты и показала результат.

В Instagram-stories знаменитость призналась, что на коже ее лица есть следы от угрей, от которых она хочет избавиться перед съемками нового проекта. Так что артистка решилась на лазерные процедуры красоты. Уже четыре раза Наталка ходила к косметологу, поэтому уже есть результаты. Как отметила актриса, у нее действительно выровнялся тон кожи лица.

"Эту процедуру я уже буду делать в четвертый раз. Все разы, когда я делала, выравнивается тон кожи лица. Есть определенный реабилитационный период, но можно потерпеть ради красоты", — поделилась знаменитость.

Наталка Денисенко решилась на лазерные процедуры красоты / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка показала, что сразу после процедуры ее лицо покраснело. Однако краснота уменьшится в течение дня. Далее в течение нескольких дней артистку ждет реабилитация: кожа станет темнее и будет шелушиться. Денисенко заверила, что уже впоследствии лицо будет выглядеть лучше, чем было до процедуры.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Вот так вот немного краснеет лицо после этого лазера, но уже будет в течение дня более-менее нормально. В течение нескольких дней оно темнеет, шелушится и получается идеальная кожа", — добавила актриса.

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