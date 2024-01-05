Наталка Денисенко резко отреагировала на хейт, что они с мужем-военным смогли увидеться на Новый год

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, что после ее встречи с мужем-защитником Андреем Фединчиком на нее вылился хейт.

В сторис своей страницы в Instagram Денисенко показала скрины комментариев, которые ей написали пользователи. В частности, люди пишут, что "кто-то почти ежемесячно может видеться с семьей, а ребята с востока больше года без ротаций и отпусков".

Наталка Денисенко ответила хейтерам / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В свою очередь, Наталка Денисенко отметила, что оправдываться не будет, поскольку у нее нет на это энергии: "Я не хочу тратить свою энергию на таких завистливых комментаторов. Мой муж вообще заслуживает, я считаю, отдыхать и заниматься творчеством, а не то, что сейчас происходит с ним. И это его сознательный выбор. И он защищает таких вот комментаторов. Не хочу говорить оскорбительными словами", – отреагировала актриса.

Денисенко подчеркнула, что то, что она смогла за столько времени увидеться с мужем на один день, это счастливый случай:

"То, что я увиделась со своим мужем на один день, в воскресенье! У меня выпал счастливый случай, что он был на учениях, что я приехала. Что у меня появилась эта возможность. Я привезла мужу костюм, он надел его и сказал: "Боже, как я соскучился по привычной жизни", – рассказала Денисенко.

Наталка Денисенко ответила хейтерам / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также артистка обратилась к хейтерам и призвала их, несмотря ни на что, пытаться питать в себе радость, иначе с таким настроением и отношением украинцев друг к другу эту войну нам не выиграть:

"Я хочу сказать всем. Уважаемые, пока мы будем жрать друг друга, мы никогда не победим! Надо, несмотря ни на что, стараться питать в себе любовь, питать в себе радость, какие-то хорошие чувства. Потому что энергия вокруг людей просто ужасная. О каком тогда мире на нашей земле можно говорить? Когда из людей просто прет гниль", — прокомментировала Денисенко.

Наталка Денисенко ответила хейтерам / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, что 31 декабря Наталка Денисенко с сыном показалась в Одессе. Артистка вскоре рассказала, что приехала сюда, чтобы увидеться с мужем Андреем Фединчиком, защищающим нашу страну на передовой. У защитника появился один выходной, который он провел вместе с семьей.

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