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Наталка Денисенко резко отреагировала на хейт в комментариях: "Хочется послать на*уй"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1867
Время на прочтение
2 мин
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Наталка Денисенко резко отреагировала на хейт в комментариях: "Хочется послать на*уй"

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса не выдержала после комментариев о ее муже, который служит в ВСУ.

Звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко устала от негативных комментариев и критики в свой адрес в социальных сетях.

Последней каплей для актрисы стали комментарии о ее муже, актере Андрее Фединчике, который сейчас служит в рядах ВСУ. Пользователи обвинили Наталку в том, что она "спокойно живет", пока ее любимый на фронте. Знаменитость отреагировала на такие заявления очень резким ответом.

"Идите в ср*ку! Я каждый день достаю себя со дна! И таких, как вы, хочется просто послать на*уй!", — написала Наталка.

© instagram.com/natalka_denisenko
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Также актриса обратилась ко всем Instagram-критикам в сторис и предупредила, что после подобных комментариев будет просто блокировать тех, кто их пишет. К своему обращению Денисенко добавила скриншот переписки с Фединчиком, длительно не выходившим на связь после ракетного удара по Краматорску.

"Каждый день я изо всех сил стараюсь продолжать жить и читаю такое! Вы даже не подозреваете, каким делом занимается мой муж и как я живу! Вы видите лишь 5% того, что происходит в моей жизни. И если какая-нибудь тварь хоть раз напишет подобное комментарий, я буду посылать и блокировать", — эмоционально высказалась Наталка.

Наталка Денисенко та Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко та Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Дата публикации
Просмотры
1867
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