Наталка Денисенко с мужем-воином показались на линейке сына-первоклассника: "Не могу поверить"

Возлюбленный артистки в отпуске с фронта застал трогательный момент.
Украинская актриса Наталка Денисенко показала, как с мужем, актером, а ныне военнослужащим Андреем Фединчиком вели их сына Андрея в первый класс.
Так, в фотоблоге актриса показала, как утром с возлюбленным они провожали за руку маленького Андрея на школьную линейку в частную школу в Киеве. Для важного события мальчик надел вышиванку. На празднике школьник познакомился со своей первой учительницей, посетил класс, где будет учиться, и даже успел произнести свою мечту перед всеми гостями линейки. И признался, что хотел бы "стать поездом или ракетой".
"Мы с Андреем Фединчиком ведем нашего любимого сыночка в первый класс. Я не могу поверить. Все, наш сыночек школьник", — написала Денисенко.
В то же время звездные супруги поделились своими эмоциями. Так, Наталка пошутила, что муж уже начинает переживать за первоклассника, потому что впереди столько всего предстоит интересного, а она тем временем выразила свою гордость за сына.
"Отец первоклассника нащупывает пульс. Я считаю, что Андрюша – уникальный человек! Все, что он говорит и делает – вызывает у меня восторг и любовь!", — добавила артистка.
Напомним, недавно ведущий Тимур Мирошниченко растрогал, как его приемная дочь Ангелина впервые пошла в школу вместе со своей сестренкой Мией.
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