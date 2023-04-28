Наталка Денисенко шокировала, что в ее авто врезался джип: "За рулем был человек с инвалидностью"

Актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками грустной новостью.

В Instagram-stories знаменитость рассказала, что в ее автомобиль врезался внедорожник. К счастью, когда это случилось в авто никого не было, никто не пострадал. Однако автомобиль Наталки надо ремонтировать, а сделать это актриса сможет не скоро.

"Пока меня не было дома, в мою машину врезался джип, за рулем был человек с инвалидностью, и у него нет страховки. Чтобы получить страховку, чтобы я могла отремонтировать машину, нужно сделать кучу документов и ждать еще три месяца этой страховки", – поделилась Наталка.

Наталка Денисенко показала последствия ДТП / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Впрочем, Денисенко не слишком расстраивается, ведь есть проблема, которая беспокоит ее гораздо больше. Однако пока знаменитость не хочет этим делиться, ведь надеется, что все решится в лучшую сторону.

"По сравнению со второй плохой новостью это просто ничто. О второй новости я не буду рассказывать. Возможно, чуть позже. Я все же надеюсь, что все будет к лучшему", — поделилась звезда.

Напомним, недавно муж Наталки – актер Андрей Фединчик – приехал ненадолго с фронта в отпуск. Счастливая актриса показывала, как проводила время с возлюбленным, и делилась романтическими фото.

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