Наталка Денисенко шокировала, как после фотосессии попала к врачу

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала о неприятности, из-за которой она попала к врачу.

Знаменитость в Instagram-stories поделилась, что снялась в рождественской фотосессии. Однако не все пошло по плану. После фотосета у актрисы начал болеть поперек. Знаменитости пришлось срочно обратиться за помощью к врачу-остеопату, которому пришлось вставлять ей спину.

"После рождественской фотосессии у меня так схватила спина. Я поехала к врачу-остеопату, она два часа мне там все ставила на место. Слава Богу, все вставила на место, но еще немного болит поясница", — поделилась актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка говорит, что сейчас она старается как можно больше беречься, хотя у нее есть много планов к Новому году. Актриса убеждена, что ей срочно нужно отдохнуть от дел, ведь организм устал и начал давать сбой.

"Сегодня будет спокойный лайт режим. Тоже много чего нужно сделать к Новому году, но я поняла, что мне очень нужен отдых, реальный отдых", — рассказала актриса.

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