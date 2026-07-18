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Наталка Денисенко шокировала роскошным сюрпризом от возлюбленного с прогулкой на яхте и "морем" цветов
Артистка похвасталась романтическим сюрпризом от жениха.
Украинская актриса Наталка Денисенко шокировала, каким роскошным сюрпризом ее порадовал жених, манекенщик Юрий Савранский.
Знаменитость в Instagram-stories призналась, что любит прогулки на яхте. Во время отдыха артистка всегда пытается арендовать какую-то ладку и понаслаждаться. Оказалось, в Киеве сейчас тоже можно устроить небольшую прогулку по Днепру.
Наталка Денисенко говорит, что с Юрием Савранским собиралась на такое романтическое свидание. Однако возлюбленный артистки пошел еще дальше. Он подготовился к их прогулке. Итак, когда Наталка Денисенко пришла на пирс, там ее ждало просто «море» из букетов различных гортензий.
«Я не ожидала такого сюрприза. Это просто невероятно! Спасибо за эти невероятные мгновения, любимый», — обратилась артистка к избраннику.
Звездные коллеги Наталки Денисенко уже поздравили ее. Они отметили, что это действительно приятный сюрприз, а Юрий Савранский умеет воплощать мечты.
Боже, я такой красоты еще не видела! Это фантастически! (актриса Ольга Сумская)
Это мечта! Как красиво! (актриса Ирина Кудашова)
Красота невероятная! (блогерша Кристина Решетник)
Напомним, сейчас Наталка Денисенко и Юрий Савранский готовятся к свадьбе. Недавно артистка заинтриговала сменой фамилии и объяснила, почему подпишет брачный контракт.