Наталка Денисенко шокировала роскошным сюрпризом от возлюбленного с прогулкой на яхте и "морем" цветов

Наталка Денисенко с женихом / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко шокировала, каким роскошным сюрпризом ее порадовал жених, манекенщик Юрий Савранский.

Знаменитость в Instagram-stories призналась, что любит прогулки на яхте. Во время отдыха артистка всегда пытается арендовать какую-то ладку и понаслаждаться. Оказалось, в Киеве сейчас тоже можно устроить небольшую прогулку по Днепру.

Наталка Денисенко говорит, что с Юрием Савранским собиралась на такое романтическое свидание. Однако возлюбленный артистки пошел еще дальше. Он подготовился к их прогулке. Итак, когда Наталка Денисенко пришла на пирс, там ее ждало просто «море» из букетов различных гортензий.

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Наталка Денисенко с женихом / © instagram.com/natalka_denisenko

«Я не ожидала такого сюрприза. Это просто невероятно! Спасибо за эти невероятные мгновения, любимый», — обратилась артистка к избраннику.

Звездные коллеги Наталки Денисенко уже поздравили ее. Они отметили, что это действительно приятный сюрприз, а Юрий Савранский умеет воплощать мечты.

Наталка Денисенко с женихом / © instagram.com/natalka_denisenko

Боже, я такой красоты еще не видела! Это фантастически! (актриса Ольга Сумская)

Это мечта! Как красиво! (актриса Ирина Кудашова)

Красота невероятная! (блогерша Кристина Решетник)

Напомним, сейчас Наталка Денисенко и Юрий Савранский готовятся к свадьбе. Недавно артистка заинтриговала сменой фамилии и объяснила, почему подпишет брачный контракт.

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