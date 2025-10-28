Наталка Денисенко слилась в пикантных объятиях с манекенщиком, с которым ее подозревают в романе

Наталка Денисенко и Юрий Савранский

Украинская актриса Наталка Денисенко слилась в объятиях с манекенщиком Юрием Савранским, с которым ее подозревают в романе.

Сейчас артистка находится в Болгарии, где снимается в фильме. Но, оказывается, Юрий Савранским тоже там. Манекенщик в своем Instagram опубликовал серию фотографий, которые были сделаны на винограднике. На одном из кадров Савранский предстал вместе с Денисенко. Мужчина пикантно обнял актрису, а она тем временем положила ему руку на грудь. При этом парочка дарила друг другу нежный взгляд.

Кадры Юрий Савранский подписал коротко: "Болгария". При этом он добавил смайлик в виде белого сердечка. Кстати, Наталка Денисенко славится своей любовью к этому цвету. Сама же актриса прокомментировала серию фотографий манекенщика так: "Очень подходят тебе виноградники".

Слухи о романе Наталки Денисенко и Юрия Савранского - что известно

С мая Наталка Денисенко официально холостячка. Однако артистке уже успели приписать роман. В Сети подозревают, что артистка находится не просто в дружеских отношениях с манекенщиком Юрием Савранским.

Особенно об этом заговорили после серии гневных комментариев бывшего мужа Денисенко - Андрея Фединчика - под одним из ее постов. Он писал, что актриса закрутила роман за его спиной с манекенщиком. Хотя эти комментарии были сразу же удалены, но артистка подтвердила их подлинность и даже отреагировала.

Комментарии, которые Андрей Фединчик оставил под постом Наталки Денисенко

Кстати, Юрий Савранский также помогает актрисе с ювелирным бизнесом и даже принял участие в рекламной кампании. Что интересно, парочка снялась в довольно пикантном фотосете. Кроме того, ранее их заставали за объятиями в одном из ресторанов Киева.

Ранее также стало известно, Юрий Савранский в августе подал на развод с женой, которая родила ему двоих детей. Тем временем редакция сайта ТСН.ua исследовала соцсети манекенщика и выяснила, что Наталка Денисенко была знакома с семьей мужчины и довольно часто появлялась с ними на совместных фото.