Наталка Денисенко со слезами на глазах рассказала о неудачной операции: "Анестезиологи спешили"

Украинская актриса Наталка Денисенко эмоционально рассказала о своем неудачном опыте операции.

Знаменитость утром сообщила своим фанам в Instagram, что сегодня ее ждет хирургическое вмешательство. Наталка сдержала все рекомендации врача, но все равно волновалась, ведь это была первая операция в ее жизни под общим наркозом.

"Собралась на первую операцию в своей жизни. Ничего не ела и не пила с самого утра, потому что у меня впервые общий наркоз. Очень переживаю", — рассказала фанам актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Еще до начала процедуры у звезды все пошло не по плану, ведь она перепутала время операции и опоздала на целый час.

"Это просто ппц... Я перепутала время операции на час! У меня было записано на 12, а меня ждут в клинике уже с 11-ти", — сказала актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

А дальше случилось совсем неожиданное. Наталка вышла на связь с фанами через несколько часов расстроена и в слезах. Как поделилась Денисенко, ей должны были удалить два зуба мудрости, но врачи в процессе операции вырезали не беспокоившего артистку.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Я опоздала на операцию. Я должна была удалять два зуба мудрости. Один меня тревожит, он болит. Я просыпаюсь, а у меня только один зуб вырван. Я спросила, почему так, а врач мне ответил :"Анестезиологи спешили на операцию к военному и мы решили удалить вам один зуб, потому что вы опоздали". Но дело в том, что нужно было удалить тогда тот зуб, который меня беспокоит. А мне вырвали зуб, который вообще меня не тревожит", — сказала Наталка.

Денисенко призналась, что также чувствует свою вину за то, что опоздала, но считает, что врачи могли бы посоветоваться с ней. По словам актрисы, она согласилась бы на удаление одного зуба, но того, что действительно приносит ей боль и дискомфорт.

"Я очень расстроена. Я не понимаю, почему если они не успевали, нельзя было спросить — какой удалить, этот или этот? Я понимаю, что анестезиологи опаздывали к военным. Я очень уважаю наших военных и благодарю их за защиту, я понимаю, что это очень важно. Но почему не начать с зуба, который у меня болит?", — в слезах поделилась актриса.

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

После инцидента звезда попросила совета у своих поклонников по поводу новой стоматологической больницы, чтобы все же завершить операцию.

"Я просто не могу отойти от стресса. Я заплатила не малые средства за эту операцию… И мне не сделали то, что нужно", — пожаловалась актриса.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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