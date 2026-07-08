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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
155
Время на прочтение
2 мин

Наталка Денисенко стала жертвой мошенников и раскрыла сумму средств, на которую ее "кинули"

Артистка доверилась одному из магазинов в Интернете, но оказалась обманутой.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Наталка Денисенко

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко стала жертвой мошенников.

Об этом знаменитость рассказала в Instagram-stories. Артистка говорит, что искала накладные волосы. Актриса наткнулась на магазин в Instagram и решила довериться. Наталка Денисенко говорит, что все было замечательно, ей подобрали волосы по ее запросу, но попросили отправить предоплату в размере 9 тысяч гривен. Актриса выполнила это условие. Своих накладных волос она так и не получила, а вместе с тем Интернет-магазин тоже исчез.

«Я стала жертвой мошенников. Меня обманули на 9000 гривен. Мне 36 лет, я стала жертвой мошенников, потому что искала себе детские, классные, некрашеные волосы с завитком в Интернете, потому что нигде нельзя было его купить в Киеве. Я наткнулась на магазин в Instagram с кучей отзывов, подписчиков. Они подобрали для меня волосы, я отправила им предоплату — 9000 тысяч гривен, и они исчезли. Меня обманули, и я поняла, что больше я так волосы не буду покупать», — призналась знаменитость.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко извлекла для себя урок, что больше не будет такой доверительной, не будет покупать таким образом вещи, а если и придется, то все будет тщательно проверять. Что касается мошенников, то артистка надеется на справедливость. Знаменитость хочет обратиться в киберполицию, чтобы виновные понесли наказание.

Напомним, недавно Наталка Денисенко после длительного отсутствия появлений с актером Тарасом Цымбалюком удивила заявлением об их дружбе. Многие годы звезды тесно дружили, но в последнее время происходит что-то странное.

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Дата публикации
Количество просмотров
155
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