Наталка Денисенко сыграла в атмосферном клипе певца-копии ее мужа Фединчика

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с композитором и певцом Никитой Киселевым выпустили лирический мини-альбом-коллаборацию.

Альбом состоит из четырех песен и четырех авторских монологов, которые прочла актриса.

"В своих песнях я хотел провести параллель между холодом, иногда возникающим на душе и холодом, который мы чувствуем физически. Особенно во времена блекаутов, моменты "тепла", в любых их проявлениях, мы стали ценить гораздо больше", — рассказал об альбоме Никита Киселев.

Наталка Денисенко и Никита Киселев

Все песни в альбоме: "Зимно", "Прохолодно", "Заметіль" та "Сяйво" перекликаются между собой с монологами, которые прочла Наталка Денисенко.

Сегодня состоялась премьера атмосферного клипа на композицию "Прохолодно", в котором Никита и Наталка сыграли пару, которая физически не может быть сейчас рядом.

В свою очередь поклонники Денисенко отметили, что Никита Киселев очень похож на ее мужа, актера Андрея Фединчика, который сейчас защищает Украину в составе ВСУ. "Я сначала подумала, что это Фединчик", "думала, что это муж, а нет", "Сначала подумала, что на видео ваш муж Андрей. Чем-то похожи внешне".

Никита Киселев

Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Интересно, что сам Фединчик отреагировал на коллаборацию его жены с Киселевым: "Украинские пословицы и поговорки: Кто женщине волю дает – тот сам себя бьет. Жена красивая – скоро будет голова седая. У моей жены, кроме Нестора, еще шестеро". Денисенко уже успела отреагировать на этот комментарий возлюбленного: "Где ты это берешь? Ох я бы тебе устроила!"

Напомним, на днях Наталка Денисенко устроила импровизированную фотосессию возле дома за городом, в котором будет жить до весны. Артистка показала, где они с сыном находятся.

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