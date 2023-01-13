Наталка Денисенко сыграла в атмосферном клипе певца-копии ее мужа Фединчика

Артистка приняла участие в записи мини-альбома певца Никиты Киселева.
Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с композитором и певцом Никитой Киселевым выпустили лирический мини-альбом-коллаборацию.
Альбом состоит из четырех песен и четырех авторских монологов, которые прочла актриса.
"В своих песнях я хотел провести параллель между холодом, иногда возникающим на душе и холодом, который мы чувствуем физически. Особенно во времена блекаутов, моменты "тепла", в любых их проявлениях, мы стали ценить гораздо больше", — рассказал об альбоме Никита Киселев.
Все песни в альбоме: "Зимно", "Прохолодно", "Заметіль" та "Сяйво" перекликаются между собой с монологами, которые прочла Наталка Денисенко.
Сегодня состоялась премьера атмосферного клипа на композицию "Прохолодно", в котором Никита и Наталка сыграли пару, которая физически не может быть сейчас рядом.
В свою очередь поклонники Денисенко отметили, что Никита Киселев очень похож на ее мужа, актера Андрея Фединчика, который сейчас защищает Украину в составе ВСУ. "Я сначала подумала, что это Фединчик", "думала, что это муж, а нет", "Сначала подумала, что на видео ваш муж Андрей. Чем-то похожи внешне".
Интересно, что сам Фединчик отреагировал на коллаборацию его жены с Киселевым: "Украинские пословицы и поговорки: Кто женщине волю дает – тот сам себя бьет. Жена красивая – скоро будет голова седая. У моей жены, кроме Нестора, еще шестеро". Денисенко уже успела отреагировать на этот комментарий возлюбленного: "Где ты это берешь? Ох я бы тебе устроила!"
Напомним, на днях Наталка Денисенко устроила импровизированную фотосессию возле дома за городом, в котором будет жить до весны. Артистка показала, где они с сыном находятся.
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