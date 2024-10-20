Наталка Денисенко удивила, что ей предлагали россияне во время войны: "Была такая система"

Украинская актриса Наталка Денисенко высказалась об изменении своей позиции во время полномасштабного вторжения.

Артистка некоторое время после начала войны на востоке Украины в 2014 году продолжала сотрудничать с россиянами на съемочных площадках в Украине. Сейчас Наталка признает, что ей стыдно за прежние решения. Как говорит актриса, тогда она не осознавала масштабов трагедии и не обращала особого внимания на преступления РФ на территории Украины.

"Я просто жила в каком-то розовом мире. Я помню, что даже приезжали актеры из России, и мы обсуждали, что как-то это решится. Наверное, это большая заслуга русской пропаганды и недостача украинизации. Потому что нам никто из экранов, телевизоров, в соцсетях не говорил: "Люди, проснитесь, война". Мне стыдно, но с другой стороны, я понимаю, что по-другому я не могла, потому что у меня не было такого ресурса", — рассказала Наталка в интервью "Украинской правде".

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Уже во время полномасштабного вторжения Денисенко кардинально изменила свои взгляды на жизнь и карьеру и теперь отказывается от всех предложений со стороны российских кинопроизводств.

"Я не хочу иметь никаких отношений с россиянами. Еще пол года или год назад у меня были предложения от какого-то российского режиссера сняться в Европе. Он даже писал на английском языке. Конечно, мы просто игнорировали. Сотрудничество с россиянами уже давно невозможно", — объяснила звезда.

Наталья Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Оглядываясь назад, Наталка сознает, что в свое время к россиянам на съемочных площадках уважения было в разы больше, чем к украинцам. К тому же главные роли обычно отдавались именно российским актерам. Однако знаменитость говорит, что сейчас она очень рада полным искоренением российских проектов из Украины.

"Украинские актеры всегда были неполноценными, потому что кино и сериальное производство было в такой системе, что, например, наш и российский телеканал объединяются, снимают и потом продают. Снимать у нас гораздо дешевле. Наши актеры стоят гораздо дешевле. Российских звезд на главные роли привозят сюда (в Украину – прим. ред.), платят очень классные гонорары, а всех остальных набирают дешевых на маленькие роли. Если для россиян были нормальные условия, то украинских актеров – мягко говоря хуже. Была такая система, пропаганда", - ошеломила актриса.

Напомним, недавно Наталка Денисенко показалась с мужем-воином и восхитиа, как они поздравляли сына с 7-летием.

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