Наталка Денисенко удивила, как во время войны к ней обратился режиссер из России: "Писал на английском"

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как во время полномасштабной войны к ней обратился режиссер из страны-агрессора России.

Знаменитость говорит, что он написал ей на английском языке, мол, если она увидит российский, то вообще не будет читать. Российский режиссер предлагал Наталке сняться в своем фильме. Денисенко была удивлена таким предложением, однако ее ответ был категоричным – она послала его вслед за кораблем.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Он написал на английском языке, что вот есть такой фильм, который он снимает в Европе, пишет на английском, потому что знает, что на русском вы сразу нет. Сразу ему написала, что нет, до свидания. Russia is a terrorist state!" – вспомнила Денисенко на шоу "Ближче до зірок".

Актриса говорит, что у нее сейчас хватает работы в Украине, конечно, в меньших объемах, чем было до войны. Также во время полномасштабной войны у Наталки уменьшился заработок.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"То, что мы работаем, это уже хорошо. Можем кинуть донат. Ты, конечно, думаешь, что нужно зарабатывать на семью, на ребенка, на жизнь, но во время войны уже нет такого, что нужно заработать больше. Уже немного другие приоритеты", — отметила знаменитость.

Наталка Денисенко также призналась, что отличный доход ей приносит фотоблог. Артистка делает немало рекламы в Instagram, за что получает деньги.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"У меня много коммерческого сотрудничества в Instagram. Я обожаю делать распаковку, рекламу, обзоры. Конечно, я зарабатываю на этом деньги", — поделилась артистка.

Напомним, недавно Наталка Денисенко рассказала, как война повлияла на ее отношения с мужем Андреем Фединчиком. Также знаменитость призналась, как возлюбленный реагирует на ее откровенные фото.

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