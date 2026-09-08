Наталка Денисенко удивила, почему обижена на экс-мужа Фединчика: "У него было нетрезвое состояние"

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко призналась, из-за чего обижена на экс-мужа Андрея Фединчика.

Супруги развелись не на позитивной ноте. Более того, Наталка Денисенко в интервью Славе Демину признается, что до сих пор чувствует обиду на бывшего мужа. А все из-за его комментариев в соцсетях, где он жестко обвинял ее в измене. Артистка говорит, что в Андрее Фединчике тогда говорила обида. По словам знаменитости, слова экс-мужа не отвечают действительности, и он потом за это извинялся. Однако Наталка Денисенко говорит, что Андрей Фединчик поливал ее грязью публично, соответственно и просить прощения тоже должен именно таким образом. Тем временем актер этого не сделал, что оскорбляет артистку.

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«У меня есть обида очень сильная. У меня самая большая обида, потому что я до сих пор не дождалась его публичных извинений, когда он публично меня оскорблял. Он писал матами негативные слова, то, что не является правдой. У него было определенное состояние нетрезвое, и он писал эти комментарии. В нормальном состоянии он передо мной извинялся в сообщениях. Я сказала, что не принимаю, потому что оскорблял он меня публично, и публично должен извиняться. Это все, что он писал, это неправда, и мне поэтому обидно», — признается знаменитость.

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Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Сейчас Наталка Денисенко пытается избегать общения с Андреем Фединчиком. Правда, это не касается совместного воспитания сына. Все, что касается маленького Андрюши, бывшие супруги обсуждают. Также Наталка Денисенко заверила, что Андрей Фединчик — хороший отец и делает все возможное ради сына.

«Сейчас мы лучше общаемся. Сейчас Андрей хороший папа. Он делает все, что может. Сейчас я стараюсь вообще с ним не общаться. Что касается Андрюши, то, конечно, я обсуждаю», — говорит артистка.

Напомним, недавно Наталка Денисенко заявила о рейдерском захвате ее бизнеса. Артистка раскрыла подробности инцидента.

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