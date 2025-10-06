Наталка Денисенко удивила заявлением о второй беременности: "У меня будет доченька"

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко удивила заявлением о второй беременности.

Знаменитость сейчас воспитывает 8-летнего сына Андрюшу от экс-супруга. Впрочем, артистка очень хочет стать мамой во второй раз. Более того, Наталка Денисенко на проекте "Тур звездами" говорит, что уверена в том, что у нее родится девочка. Актрисе даже неоднократно снились сны, где у нее двое детей - сын и дочь. Поэтому, звезда надеется, что в будущем еще родит второго ребенка, а именно когда оправится после развода и когда у нее наладится личная жизнь.

"Мне о девочке говорят уже несколько лет очень много людей. Мне даже снилось раз пять, что у меня будет дочь. Мне приснилось, что у меня еще один ребенок, я меняю ей подгузник, потому что она младенец, беру ее и говорю: "Доченька моя!". Смотрю в зеркало, а она уже такая взрослая. Говорю: "Андрюша, вы у меня такие красивые". Целую ее и его. Знаю, что у меня будет второй ребенок, это будет доченька. Как-то это чувствуется. Я, конечно, пока не готова к этому. Мне бы оправиться после развода", - делится знаменитость.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Кстати, Наталка Денисенко не исключает и того, что еще раз пойдет под венец. Когда знаменитость позовут замуж, то она обязательно наденет белое платье и устроит небольшое празднование в кругу родных и близких.

"Не буду врать, я очень хочу свадьбу. С друзьями это разделить...Может, какую-то не очень громкую, но чтобы это была вечеринка классная и чтобы был праздник для двоих. Я буду надевать белое платье, мне это нравится. Я с удовольствием! Хотя я пока об этом так не думаю. Но когда будет возможность и придет время, я с удовольствием надену белое платье", - добавила артистка.

