Наталка Денисенко умилила редким фото с отцом и нежно поздравила его с важным праздником
Артистка показала дорогого сердцу мужчину в важный день.
Украинская актриса Наталья Денисенко растрогала поклонников теплой фотографией с отцом.
Артистка поделилась снимком с близким человеком не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что ее родной празднует день рождения, поэтому Наталья Денисенко в Instagram сториз посвятила ему поздравительный пост. Актриса поблагодарила отца за жизнь и поддержку, а также оставила трогательные пожелания.
"Как я тебя люблю! Спасибо за жизнь! Спасибо, что ты есть! Будь здоров! Живи долго-долго!" - написала знаменитость.
Кроме того, актриса также опубликовала редкий снимок с отцом.
На фото артистка нежно прижимается к папе, в то время как оба улыбаются на камеру и выглядят счастливыми.
