Наталка Денисенко умилила редким фото с отцом и нежно поздравила его с важным праздником

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко растрогала поклонников теплой фотографией с отцом.

Артистка поделилась снимком с близким человеком не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что ее родной празднует день рождения, поэтому Наталья Денисенко в Instagram сториз посвятила ему поздравительный пост. Актриса поблагодарила отца за жизнь и поддержку, а также оставила трогательные пожелания.

"Как я тебя люблю! Спасибо за жизнь! Спасибо, что ты есть! Будь здоров! Живи долго-долго!" - написала знаменитость.

Кроме того, актриса также опубликовала редкий снимок с отцом.

Наталка Денисенко с отцом / © instagram.com/natalka_denisenko

На фото артистка нежно прижимается к папе, в то время как оба улыбаются на камеру и выглядят счастливыми.

