Наталка Денисенко в бикини похвасталась стройной фигурой на улице в заснеженных Карпатах

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с 5-летним сыном Андреем после уик-энда в Одессе отправились в Карпаты.

Как рассказала артистка на странице в Instagram, вместе с ребенком они продлили зимние каникулы в одном из комплексов в Карпатах, а именно в селе Яблуница Ивано-Франковской области.

По словам Денисенко, ей здесь очень понравилось. Звезда успела попариться в бане, посидеть в чане под открытым небом, полакомилась местной кухней. Также Денисенко показала, какие развлечения здесь для себя нашел ее сын.

Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка поделилась, что поездка в это место стала для нее своего рода ретритом. Денисенко перезагрузилась и восстановила силы.

Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко отдыхает в Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, что на Новый год Наталка Денисенко вместе с сыном отправилась в Одессу. Как призналась артистка, праздник она провела в компании своего мужа-военного Андрея Фединчика, которого отпустили на один день. Вместе с тем, актриса получила кучу хейта в свою сторону, мол, почему одни могут видеться с родными, а других уже год, как не отпускают в отпуск. Денисенко нашла, что ответить недоброжелателям.

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