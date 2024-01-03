Наталка Денисенко в бикини показала, как понежилась в джакузи и поплавала с дельфинами в Одессе

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с 6-летним сыном Андреем находится в Одессе.

На странице в Instagram звезда сериала "Крепостная" показала, как они с сыном проводили там время. В частности, семья приняла джакузи с пеной и полюбовалась панорамой, открывавшейся с их номера. Кроме того, Денисенко продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини:

"Украинское море и небо такие карсивые, когда не летят ракеты! Я верю, что так и будет! За последнюю неделю было столько массированных атак от россиян... На новый год мы видели не салюты, а как сбивают шахеда... Мы целы – в прямом и переносном смысле… Мы живы и будем жить! Сегодня предпоследний день нашего с сыном пребывания в отеле. Каждый день уговариваю себя на отдых, но радость Андрюши – это то, что дает мне силы", – призналась Наталка.

Наталка Денисенко показала, как с сыном отдохнула в Одессе

Также актриса поделилась, что они вместе с сыном провели время с дельфинами и мальчик остался в восторге. Вместе семья покормила дельфинов, а Наталка рассказала об условиях, в которых содержатся животные.

В частности, Денисенко поделилась, что в бассейне, где плавают дельфины, специально отфильтрованая вода и кормят их разными рыбами. Также, поделилась артистка, каждый дельфин имеет своего тренера, который остается с животным на всю жизнь.

Напомним, как Наталка Денисенко делилась ранее, в Одессу она отправилась в первую очередь, чтобы увидеться с мужем Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину в составе ВСУ. Мужа артистки отпустили к семье на один день 31 декабря. Так что счастливая Денисенко рассказала, что Новый год она встретила с семьей в полном составе.

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