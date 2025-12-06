ТСН в социальных сетях

Гламур
577
1 мин

Наталка Денисенко в День святого Николая показала сказочный утренник 8-летнего сына от Фединчика

Подарки Андрюше вручали сказочные персонажи.

Валерия Гажала
Наталка Денисенко с сыном

Наталка Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталья Денисенко показала празднование Дня святого Николая в семье.

Так, артистка воспитывает 8-летнего сыночка Андрея от бывшего мужа Андрея Фединчика. Звездная мама заблаговременно позаботилась о чуде для ребенка и заказала для него аниматоров с подарками. Поэтому 6 декабря мальчик проснулся от настоящего визита святого Николая и его помощницы.

Такое особое утро конечно не обошлось без подарков. Андрюшу ждали новые игрушки под елкой. В фотоблоге Наталья показала первые эмоции сына и его восторг от увиденного дома утром.

Сын Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Сын Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

«У кого-то в Киеве было доброе утречко с Николайчиком и подарками. Моя любовь», — восхитила Денисенко, которая сейчас гастролирует со спектаклем по городам Украины.

Кроме того, актриса не упустила случая пошутить. Она рассказала, что утром под подушкой ничего не нашла, поэтому придется радовать себя подарками самостоятельно.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Напомним, недавно ведущая Екатерина Осадчая с мужем и детьми тоже показались в настоящей сказке. Звездная семья попозировала возле елки с подарками в День святого Николая и очаровала развлечениями.

