Наталка Денисенко в День святого Николая показала сказочный утренник 8-летнего сына от Фединчика

Украинская актриса Наталья Денисенко показала празднование Дня святого Николая в семье.

Так, артистка воспитывает 8-летнего сыночка Андрея от бывшего мужа Андрея Фединчика. Звездная мама заблаговременно позаботилась о чуде для ребенка и заказала для него аниматоров с подарками. Поэтому 6 декабря мальчик проснулся от настоящего визита святого Николая и его помощницы.

Такое особое утро конечно не обошлось без подарков. Андрюшу ждали новые игрушки под елкой. В фотоблоге Наталья показала первые эмоции сына и его восторг от увиденного дома утром.

«У кого-то в Киеве было доброе утречко с Николайчиком и подарками. Моя любовь», — восхитила Денисенко, которая сейчас гастролирует со спектаклем по городам Украины.

Кроме того, актриса не упустила случая пошутить. Она рассказала, что утром под подушкой ничего не нашла, поэтому придется радовать себя подарками самостоятельно.

