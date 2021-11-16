Наталка Денисенко в "голом" бикини восхитила фигурой и поделилась секретом стройности

Актриса сводит с ума фанатов роскошным телом.
Украинская актриса Наталка Денисенко устроила горячую импровизированную фотосессию во время отдыха в Египте.
Так, звезда сериала "Крепостная" на своей странице в Instagram разметила фотографии, на которых появилась в бежевом бикини, которое также называют "голым". Знаменитость фотографировалась в кокетливых позах, демонстрируя роскошные изгибы своей фигуры.
Пляжный образ Наталка дополнила накидкой, очками и бусами.
"Завершаю отдых настоящими "инста-фото" в настоящей "инста-локации", – поделилась она.
Пользователи восхитились фигурой кумирши. Так, в комментариях они написали, что у Денисенко идеальные формы.
- Это очень красиво, на идеальной фигуре
- Невероятной красоты женщина
- Невозможно быть такой красивой
- Очень классная фигурка и вы просто огонь
Также Наталка ответила на вопрос одной из подписниц о секрете своей стройности после родов.
"Да просто у меня такое тело, и растяжек не было, и целлюлит был только после родов полгода! Конечно, я занимаюсь собой, но никаких сильных усилий для этого не делаю. Пытаюсь нормально питаться, иногда танцы, стретчинг, много активности на работе, скрабы/массажи периодически", – поделилась она.
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