Наталка Денисенко в нижнем белье похвасталась стройной фигурой

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками своим пикантным селфи.

В сторис своей страницы в Instagram звезда разместила фотографию, где предстает в нижнем белье белого цвета. На снимке Денисенко позирует, глядя в зеркало. Комод же у зеркала украшает огромный букет цветов.

На днях артистка делилась, что попала в больницу и плохо себя чувствует. У знаменитости подозревали грипп. Но уже сегодня Денисенко успокоила своих поклонников, поделившись, что ей становится лучше.

Фаны порадовались за своего кумира, ведь теперь она, скорее всего, сможет поехать на гастроли и они смогут увидеть ее на сцене. Ранее Денисенко отмечала, что если у нее подтвердится грипп, то ей придется отказаться от спектаклей на время.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Были и те поклонники, которых заинтересовало, как Наталка поддерживает такую безупречную физическую форму. На что артистка ответила:

"Ничего особенного… Никакого секрета у меня нет. Спортом сейчас не занимаюсь из-за нехватки времени. У меня всегда была хорошая фигура. Да, у меня нет кубиков на животе. Но у меня почти нет целлюлита. Фигура хорошая, я ею очень довольна. И в основном это мое питание. У меня просто хорошие отношения с едой с детства. Я позволяю себе и сладкое, и фастфуд. Но мне не хочется чего-нибудь такого постоянно. Я не переедаю и всегда чувствую, когда я насытилась. Ем все", — призналась Денисенко.

Напомним, несколько недель назад Наталка Денисенко поделилась редким фото со своим мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас защищает Украину на фронте. Этим кадром артистка поздравила любимого с 39-летием.

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