Наталка Денисенко в пикантном бикини с вырезом на груди раскрыла секрет стройности своей фигуры

Артистка призналась, что для идеальных форм она не нуждается в чрезмерном спорте.
Украинская актриса Наталья Денисенко похвасталась своей фигурой во время отдыха в Карпатах.
Так, знаменитость довольно часто публикует фото, на которых подчеркивает свои формы. На этот раз не было исключения, и звезда показала свой пикантный купальник с глубоким вырезом на топе. В свою очередь поклонники поинтересовались секретом такой подтянутой и стройной фигуры. Ответ Денисенко удивил юзеров, ведь, по ее словам, она фокусируется не на изнурительных тренировках в зале, а на внутренней гармонии и правильном образе жизни.
"Только что девушка возле бассейна спросила, сколько раз в неделю я занимаюсь в спортзале, чтобы иметь такую фигуру? Я ответила честно: нисколько. Потому что в спортзале я не была очень давно. Моя фигура – это совокупность генетики, хорошего настроения, нормального гормонального фона, любви к себе, легкой зарядке, правильному питанию, гармоничного отношения с едой и "психологии тела", — поделилась актриса.
К слову, вместе с Наталкой на курорте отдыхают ее муж, актер и военнослужащий Андрей Фединчик, который вернулся с фронта, и их сынишка Андрей. Раньше актриса уже делилась, как они отпраздновали День Независимости вместе среди гор в вышиванках.
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