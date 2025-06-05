Наталка Денисенко в слезах показалась под капельницей и пожаловалась на ужасное состояние

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко в слезах показалась под капельницей и рассказала, как находится в состоянии "полный пипец".

Артистка заставила поклонников очень сильно волноваться за нее. Знаменитость в Instagram-stories опубликовала фото, на котором сидит в кресле, а к ее руке присоединена система капельницы. Более того, артистка призналась, что плакала, а на ее лице действительно были заметны следы от слез.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко дала понять, что сейчас находится в ужасном состоянии. Впрочем, даже в такие моменты актриса вспоминает о работе. Знаменитость снимает себя на видео в таком состоянии, чтобы когда в кадре нужно будет передать соответствующие эмоции, она понимала, как именно ей надо играть.

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Наталка Денисенко под капельницей / © instagram.com/natalka_denisenko

"Сижу на капельнице, плачу и думаю как актриса: надо посмотреть, как течет слеза и как я выгляжу в состоянии "полный пипец", и делаю вид, что "все ок", чтобы потом сыграть в кино", - поделилась артистка.

Напомним, недавно Наталка Денисенко официально развелась с мужем, актером Андреем Фединчиком. Знаменитость разрыв с избранником не комментирует, впрочем всячески намекает на статус холостячки. Недавно же актриса сделала очередное заявление. На этот раз артистка заговорила о весне 2025 года, которую она не забудет никогда.