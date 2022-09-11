Наталка Денисенко в соблазнительном мини ошеломила танцем на пилоне на благотворительном мероприятии

Звезда украинского кино Наталка Денисенко активно участвует в волонтерских мероприятиях во время полномасштабной войны. Новой инициативой, к которой присоединилась актриса, стали тренировки по танцам на пилоне.

"Сегодня мы тренируемся и собираем деньги на скорые", — рассказала Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В своих сторис в Instagram Денисенко в короткой юбке и на высоком каблуке показала несколько обольстительных хореографических движений.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка призналась, что уже больше полугода не ходила на занятия, но получила чрезвычайное удовольствие от тренировки. К тому же актриса добавила, что во время войны не стыдно заниматься хобби, однако стоит помнить о волонтерской помощи.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Заниматься привычными делами, доставляющими удовольствие и пользу вам, совсем не стыдно! Но не следует забывать, что происходит у нас в стране! Пусть каждое ваше удовольствие выливается в помощь, даже минимальную", – написала Денисенко.

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