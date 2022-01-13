Наталка Денисенко в стрипах и секси-костюмчике соблазнительно станцевала на пилоне

Наталка Денисенко в стрипах и секси-костюмчике соблазнительно станцевала на пилоне

Актриса похвасталась новым достижением.

Известная украинская актриса Наталья Денисенко уже несколько лет не изменяет своему хобби – танцам на пилоне.

Несмотря на график съемок, знаменитость находит время для еще одного любимого дела. Время от времени звезда сериала "Крепостная" хвастается результатом тренировок перед своими фанатами. И вот сейчас артистка показала новое видео. В ролике Наталка в белом секси-костюмчике и высоких стрипах исполняет соблазнительный полденс под пристальным взглядом своей тренерши.

Знаменитость отметила, что у нее новое достижение – танцует в такт музыке.

В комментариях пользователи написали, что смотреть на танцы актрисы – самое удовольствие.

Очень красиво

Роскошно

Как красиво

Не остался в стороне и муж Денисенко – актер Андрей Фединчик. Звезда оценил горячий танец и оставил смайлики в виде огоньков.

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