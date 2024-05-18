Наталка Денисенко в свадебном платье сделала неожиданное признание: "Это невероятные ощущения"

Артистка заинтриговала предстоящей свадьбой.
Украинская актриса Наталья Денисенко рассказала о подготовке к особому событию в жизни.
Так, в своем фотоблоге Наталья неожиданно заявила о свадьбе. К тому же актриса опубликовала серию фото, где попозировала в свадебном платье с фатой. Дополнили ее образ изысканные перчатки. Денисенко призналась, что уже в приятном предвкушении торжества. Впрочем, никаких подробностей звезда раскрывать не стала.
"Когда ты выйдешь замуж? Когда я – расскажу уже меньше, чем через неделю... Быть снова невестой – это невероятные ощущения! Вы же знаете, как я это люблю! Как вам образ? Так хочется поскорее вам показать все сразу! Но надо немного потерпеть…", - заинтриговала знаменитость.
Такое признание стало неожиданностью для поклонников актрисы. Дело в том, что Наталья уже семь лет состоит в браке с актером-военным Андреем Фединчиком. В то же время юзеры принялись предполагать, что это может быть очередная церемония супругов, ведь возлюбленные уже играли несколько свадеб в разные периоды своих отношений.
- Наталья каждый год гуляла с Фединчиком очередную свадьбу. Неужели традиция вернулась? Я читала, что такие ритуалы, как магия приворота
- Очень нежно и красиво
- Я бы тоже хотела так, как вы. Каждый раз новая свадьба с тем же мужчиной в разных странах
- Самая красивая невеста
Кстати, в седьмую годовщину брака Наталка Денисенко уже намекала, что хотела бы снова оказаться в статусе невесты. И уже тогда задумывалась над еще одной свадьбой с Фединчиком, который сейчас на фронте.
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