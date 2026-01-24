Наталка Денисенко во время отключений света в Киеве раскрыла, как с сыном спасается от холода

Наталка Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно поделилась, как ей удается совмещать быт в период длительных отключений света и отопления.

Артистка живет в Подольском районе Киева и, как признается, российские атаки на энергосистему заставили ее существенно изменить привычный ритм жизни. По словам Денисенко, несмотря на автономную котельную в жилом комплексе, во время обесточиваний отопление также исчезает. Добавляются и проблемы с водой — особенно на верхних этажах.

«Когда выключают свет, перестает работать и отопление. В комплексе есть только холодная вода, а горячая подается через бойлер. Мы живем на 15-м этаже, поэтому во время длительных отключений иногда насосы не докачивают воду до нашего этажа. Бывали моменты, когда ее не было вообще, но чаще во время отключений она все же есть — просто течет слабее. Иногда даже теплая, потому что в бойлере еще какое-то время сохраняется горячая вода», — рассказала актриса в комментарии изданию "Гордон".

Сейчас у Наташи есть собственный «антиблекаутный» набор: термос с теплой водой, маленькая газовая плита для приготовления пищи, несколько павербанков и фонарики. Особенно тяжелым, по ее словам, стал недавний блэкаут, когда электричества в доме не было почти 16 часов подряд. Хотя в квартире и удерживалось относительное тепло, холод постепенно давал о себе знать.



«Дом все равно постепенно холодает, и когда долго нет света, становится прохладно, поэтому мы, конечно, теплее одеваемся. Я достала теплые пледы и одеяла. Когда укладывала сына Андрюшу спать, всегда ложилась рядом с ним, потому что вдвоем теплее. Мы ложились вместе тепло одетые и нормально переживали ночь даже в прохладе и без света», — поделилась актриса.

Впрочем, Денисенко признается, что больше всего ее поражает контраст между бытовыми трудностями и активной культурной жизнью столицы. Несмотря на отключения, премьеры, презентации и публичные события не отменяют. По мнению актрисы, именно эта странная контрастность точно описывает украинцев сегодня.

«Просыпаюсь — света нет, понимаю, что его, вероятно, не будет целый день, потому что выключили еще ночью. Я заплела косичку на ночь и думаю — укладка уже есть, все окей. Получается странный контраст: будто произошел апокалипсис, но ты все равно продолжаешь жить — сделала прическу, макияж и пришла на премьеру, где куча людей, прессы, показывают кино, снимают камеры. Сейчас главное — объединяться вокруг общей цели и помогать нашим военным, только так ситуация может измениться к лучшему», — подытожила Наталья Денисенко.

