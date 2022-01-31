Наталка Денисенко возмутилась, что не могла вызвать скорую маме: "Даже за деньги не помогают"

Наталка Денисенко возмутилась, что не могла вызвать скорую маме: "Даже за деньги не помогают"

Знаменитость рассказала неприятную историю.

Маме известной украинской актрисе Наталки Денисенко в воскресенье стало плохо.

У родного человека артистки проблемы с давлением. Наталка вызвала маме скорую. Однако актриса пожаловалась, что все медики были заняты.

"Скорую невозможно было вызвать. Все частные клиники просили ждать 1 -2,5 часа. Хорошо, что в одной из пяти клиник, куда я позвонила, нашлась свободная бригада и через час они приехали", — поделилась Наталка.

Наталка Денисенко возмутилась медициной / instagram.com/natalka_denisenko

Артистка говорит, что с ее мамой все хорошо. Впрочем, актриса шокирована тем, что сейчас сложно даже за деньги получить медицинскую помощь.

"Сейчас очень сложно получить скорую и качественную помощь. Даже за деньги не помогают. Еще 4-5 лет назад, кажется, такого не было", — добавила Наталка.

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