Наталка Денисенко впервые показалась на публике с экс-супругом Фединчиком после их развода

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с бывшим мужем Андреем Фединчиком отвела сына Андрея-младшего в школу.

Звездные родители даже после развода поддерживают дружеский контакт, чтобы сын рос в полноценной родительской любви. На этот раз актриса с экс-супругом посетили торжественную линейку сына. Маленький Андрюша перешел во второй класс. И незадолго до начала нового учебного семестра родители наделали совместных фото со своим школьником в фотозоне.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Андрей Фединчик с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Андрей Фединчик с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко с сыном / © instagram.com/natalka_denisenko

На снимках счастливый Андрей и Наталья обняли сыночка, а в посте в Instagram артистка поблагодарила учительницу и выразила надежду на успешный учебный год.

Реклама

"Сыночек уже второклассник. Спасибо нашей лучшей учительнице Елене, что мы выдержали с легкостью первый год. Надеемся, второй класс будет с еще большим наслаждением и успехом. Пусть наши детки в этом году все реже и реже станут ходить в укрытие", — растрогала Наталья.

Напомним, недавно певица Анастасия Приходько с мужем и младшим сыном Лукой пришла к старшим сыну и дочери на торжественную школьную линейку и призналась, что ее довело до слез.