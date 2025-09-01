- Дата публикации
Наталка Денисенко впервые показалась на публике с экс-супругом Фединчиком после их развода
Звезды отвели общего сына Андрюшу во второй класс.
Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с бывшим мужем Андреем Фединчиком отвела сына Андрея-младшего в школу.
Звездные родители даже после развода поддерживают дружеский контакт, чтобы сын рос в полноценной родительской любви. На этот раз актриса с экс-супругом посетили торжественную линейку сына. Маленький Андрюша перешел во второй класс. И незадолго до начала нового учебного семестра родители наделали совместных фото со своим школьником в фотозоне.
На снимках счастливый Андрей и Наталья обняли сыночка, а в посте в Instagram артистка поблагодарила учительницу и выразила надежду на успешный учебный год.
"Сыночек уже второклассник. Спасибо нашей лучшей учительнице Елене, что мы выдержали с легкостью первый год. Надеемся, второй класс будет с еще большим наслаждением и успехом. Пусть наши детки в этом году все реже и реже станут ходить в укрытие", — растрогала Наталья.
