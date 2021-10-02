Наталка Денисенко впервые прокомментировала скандальную драку своего мужа в Киеве

Актриса поделилась, что хорошо знает любимого и понимает, почему он сорвался.

Украинский актер Андрей Фединчик летом в этом году попал в громкий скандал.

Так, знаменитость устроил ночью драку в Подольском районе Киева. На видео, которое появилось в Сети, было видно, как звезда ехал зигзагами на электросамокате по дороге, а когда водитель машины посигналил ему, Фединчик подбежал к мужчине и набросился на него.

Жена Андрея, актриса Наталья Денисенко впервые прокомментировала скандал. В программе "Звездный путь" она объяснила поведение избранника тем, что он очень устал из-за перенесенного коронавируса и работы.

Андрей Фединчик / instagram.com/andreyfedinchik

"Коронавирус разрушил все твои клетки, и тут тебе надо идти на работу снова, вставать в 6 утра, текст учить. Андрей вообще склонен к переживаниям. Если я поплачу пять минут и уже счастлива, то он может целый день переживать. У нас очень много работы, и я видела, что с ним что-то происходит, что ему надо отдохнуть, ему надо переключиться", — поделилась звезда.

Наталка отметила, что Фединчик хотел поехать на дачу и побыть наедине, но не складывалось. Тогда он напился и вылил агрессию на незнакомых людей. Говорит, что алкоголь затуманил его разум.

Артистка добавила, что на ней агрессия мужа никогда не отображалась, но она всегда знала, что в Фединчика есть такая черта характера. Впрочем, Денисенко отметила, что после драки не сразу поддержала любимого, хотя, муж сильно раскаивался и сожалел о содеянном.

instagram.com/natalka_denisenko

В тот период у супругов был кризис в отношениях и скандал помог пересмотреть проблемы. Фединчик все же обратился за помощью к психотерапевту и до сих пор проходит курс. Актеру стало морально лучше, когда его стали поддерживать друзья и коллеги.

"Будем откровенны, если бы это был какой-то дядя Петя, который пошел, выпил и покричал посреди дороги, лез драться, то никто бы об этом не вспомнил. А тут вышел актер Андрей Фединчик, прекрасный мужчина, семьянин, прекрасный отец, и конечно все: "О, сейчас мы сделаем сюжет, ой, Андрей Фединчик прокололся, сейчас мы на всю страну все это расскажем". Конечно, какой материал! Поэтому с иронией я к этому отношусь, и уже с благодарностью, потому что это хороший урок", — добавила Денисенко.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / instagram.com/natalka_denisenko

Заметим, через день после драки Фединчик с синяками на лице прокомментировал скандальное событие. Знаменитость извинился за свое поведение и заверил, что сожалеет о содеянном.

Напомним, нападающему на танцора Нади Дорофеевой грозит до 8 лет тюрьмы. Правоохранители завершили досудебное расследование.

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