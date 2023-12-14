Наталка Денисенко впервые рассказала, имела ли разговор с первой женой Фединчика

Украинская актриса Наталка Денисенко, недавно показавшая редкостное селфи с мужем-защитником Андреем Фединчиком, рассказала о зарождении их отношений.

Ранее в своих интервью Денисенко признавалась, что когда они с Фединчиком встретились, он состоял в официальном браке. Артисты познакомились во время кастинга сериала "Клан ювелиров". Тогда, говорит Денисенко, Андрей ей понравился, но она не строила никаких иллюзий по поводу него, потому что знала, что он женат:

"У нас такая история любви. Я знала, что у него есть жена. И он мне нравился как человек, профессионал, мужчина. Я понимала, что у меня никогда не будет с ним каких-то романтических отношений, потому что он занят. У меня не было такого: "Все, я влюблена", – призналась Денисенко во время разговора для YouTube-проекта Наты Романко.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка добавила, что не было такого, что первая жена Фединчика хотела с ней поговорить. Поскольку, подчеркнула актриса, они с Андреем не находились в отношениях, когда он объявил первой жене, что хочет развестись:

"Такого не было, что мне нужно поговорить, или она хотела. Потому что ситуация была следующая. Мы с Андреем даже не начинали отношения, когда он ей уже сказал, что он хочет быть со мной и с ней разойтись", – прокомментировала Наталка.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

По словам актрисы, она бы никогда не стала встречаться с женатым мужчиной:

"Мне было стыдно за те чувства. Как это, влюбиться в мужчину, у которого есть жена. Есть между нами химия. Но если бы он меня позвал куда-то, я бы точно сказала нет. У меня никогда не было отношений, что я любовница. И в таких отношениях я не буду", – отметила Денисенко.

Наталка вспоминает, когда Фединчик рассказал ей о разводе с экс-женой и своих чувствах к Денисенко:

"И здесь в один съемочный день он приходит разбитый вдребезги, от него пахнет алкоголем. И он говорит, что сказал своей жене о любви ко мне. Было больно, конечно. Меня совесть мучила. Я поставила себя на ее место", – призналась актриса.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В конце концов Денисенко поделилась, что благодарна Фединчику, что она не стала любовницей и что он был честен и с ней, и с первой женой:

"Он был полностью честен перед ней. Спасибо ему, что я не была любовницей, потому что это тоже для женщины важно. Он сразу сказал и мне, и ей. Да, это было очень тяжело и очень болезненно. Это был такой ад, потому что развод и мы себя обвиняли, в том, что вот у нас любовь, а мы разбили семью. Ну, все нормально, у его бывшей в порядке вся жизнь, она молодая, красивая женщина. В жизни может быть что угодно", – рассказала Денисенко.

Напомним, ранее Наталка Денисенко поделилась, как с мужем Андреем Фединчиком, который сейчас отстаивает Украину на передовой, поддерживает страсть в отношениях. Артистка не стала скрывать, что присылает любимому пикантный контент.

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