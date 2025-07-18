Наталка Денисенко впервые высказалась о разводе с Фединчиком и почему избегает комментариев

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

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Украинская актриса Наталка Денисенко впервые откровенно высказалась о личных переживаниях после развода с мужем — актером Андреем Фединчиком.

В своем Instagram звезда затронула тему слухов, хейта и реакции общества на ее жизнь после развода. По словам Наталки, она давно научилась спокойно относиться к обсуждению ее личности, ведь прекрасно понимает, почему вызывает такое пристальное внимание. Она отметила, что ее не затрагивает осуждение, ведь, по ее мнению, люди часто проецируют собственные недовольства на тех, кто живет ярче или смелее.

"Нормально. Я осознаю, что я очень яркая, заметная личность, поэтому людям хочется за мной наблюдать, обсуждать, осуждать, восхищаться, созерцать, как я живу, потому что действительно, энергия вокруг меня бурлит. Вообще к любым слухам я нормально отношусь, потому что понимаю, что я многих триггерю, многие люди не имеют возможности проживать свою собственную яркую жизнь! Также на тонком уровне "перемывание косточек" — это огромный поток энергии, которую можно использовать себе на пользу!" — написала актриса.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталья также обратила внимание на важность внутренней устойчивости к критике. По ее мнению, тот, кто способен выдержать хейт, сможет справиться и со славой, и с натиском публичности. Звезда призывает других не судить жизнь чужих людей, потому что истина — всегда субъективна. И добавляет, что больше не испытывает потребности объяснять свои поступки публике.

"Также чем больше хейта может вынести человек, тем больше может выдержать славы и популярности. Я осознаю (и вам советую), что любые суждения, слухи, обсуждения не имеют с реальностью ничего общего! То, что мы осуждаем — лишь может показать нам, что мы себе не позволяем, над чем нам лично надо поработать! Мы никогда не узнаем, как на самом деле было или есть у других людей, ведь у каждого своя правда, никто никогда не сможет залезть в голову, в душу, сердце другому человеку. Еще я осознала, что я могу себе позволить никому ничего не объяснять. Ибо ответственность за мою жизнь на мне! Если другие не могут выдержать моих решений, моей свободы, моего счастья, моего образа жизни – это только проблемы других", – объяснила артистка.

Напомним, о разводе Натальи Денисенко с Андреем Фединчиком стало известно в мае этого года из официальных судебных реестров. В документе указано, что чувства супругов угасли, поэтому они приняли решение расторгнуть 8-летний брак. В общем, ни одна из сторон не комментировала подробности.